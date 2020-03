MXGP, Holanda: Qualificação emocionante dá pole position a Arminas Jasikonis Não faltou acção na qualificação de MXGP, com Arminas Jasikonis a vir de trás para vencer, numa sessão que ficou marcada pelo abandono de Tim Gajser devido a um problema na moto. desporto MotoSport desporto/mxgp-holanda-qualificacao-emocionante-da-pole_5e63cc7e07faa719515b0cbe





Não faltou acção na qualificação de MXGP, com Arminas Jasikonis a vir de trás para vencer, numa sessão que ficou marcada pelo abandono de Tim Gajser devido a um problema na moto.

Jeffrey Herlings arrancou bem para este Grande Prémio da Holanda, assim como Jorge Prado que seguiu em segundo. No entanto, Tim Gajser não tardou a tomar a liderança, saltando para a primeira posição. Entretanto, Gautier Paulin e Pauls Jonass já se tinham juntado à festa e lutavam por um lugar dentro do top 5.

Eventualmente, Prado acabaria por deixar passar Jonass, numa altura em que Gajser já começava a impôr o seu ritmo e a ganhar alguma vantagem. Enquanto isto, toda a acção da corrida acontecia mais atrás, numa luta acesa entre Gautier Paulin, que seguia em segundo, Jeffrey Herlings, Jorge Prado e Pauls Jonass.

Entretanto, Arminas Jasikonis começava a subir no terreno até se colocar em sexto, juntando-se aos quatro. É claro que Gajser aproveitou a confusão para ganhar ainda mais vantagem e segurar a frente da corrida.

A certa altura, Herlings começa a perder posições, aparentando alguma desconcentração. O seu colega de equipa, Jorge Prado não precisou de convite para ultrapassar e, visto que seguia logo atrás, aproveitou a desatenção do piloto da Red Bull KTM, que acabaria também por deixar passar Jonass.

Quando tudo parecia estar quase garantido para Tim Gajser, surge a visão do piloto parado na pista, a gesticular, dizendo que a mota não arrancava. Com isto, e uma pole position no horizonte, o piloto da Team HRC viu-se obrigada a abandonar a corrida.

Por incrível que possa parecer, foi Jorge Prado a colocar-se na liderança da qualificação, depois de ter ultrapassado Gautier Paulin. No entanto, quem parecia ter ficado a ganhar com a saída de Gajser era Jeffrey Herlings que não perdeu tempo em passar Prado.

Porém, um pouco mais atrás, Jasikonis avançava no terreno a todo o gás, depois de se ter livrado de Jonass e Paulin. Prado não reparou na rápida aproximação do piloto da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing e facilitou a ultrapassagem.

Agora, com apenas Herlings a impedir a conquista da sua segunda pole position da carreira, Jasikonis não teve quaisquer problemas em passar o holandês, na presença de uma multidão que parecia mais silenciosa do que o habitual. O piloto lituano colocou-se na frente da corrida e nunca mais a largou até cortar a meta em primeiro.

Jeffrey Herlings chegou logo a seguir, em segundo, seguido de Jorge Prado que celebrou a terceira posição como se de uma vitória se tratasse. O piloto da Red Bull KTM surpreendeu nesta qualificação, visto que ainda recupera de uma lesão na perna. Já Pauls Jonass e Shaun Simpson completaram o top 5.

