MXGP, Holanda, 2.ª manga: Jeffrey Herlings vence em casa e mantém a liderança do campeonato Na primeira manga não teve ritmo para acompanhar Tim Gajser mas na segunda não perdoou. Jeffrey Herlings somou mais uma vitória e segue para a terceira ronda do campeonato com a placa vermelha. desporto MotoSport desporto/mxgp-holanda-2-manga-jeffrey-herlings-vence_5e651a0d8ca77d196794ee60





Na primeira manga não teve ritmo para acompanhar Tim Gajser mas na segunda não perdoou. Jeffrey Herlings somou mais uma vitória e segue para a terceira ronda do campeonato com a placa vermelha.

Tim Gajser repeteu o que fez na ronda anterior e passou, rapidamente, para segundo. Entretanto, Herlings tinha conseguido o holeshot e liderava a corrida, perseguido por Gajser.

Antonio Cairoli seguia em terceiro, depois de ter perdido a segunda posição para o esloveno. No entanto, Arminas Jasikonis mostrou que não queria ficar fora do top 3, ultrapassando o italiano. Ainda na primeira volta, Jeremy Seewer, Jorge Prado e Kevin Strijbos sofreram uma queda que acabou por envolver ainda Gautier Paulin.

Herlings conseguiu construir uma vantagem de cerca de cinco segundos sobre Gajser que, a certa altura, parecia ter estabilizado. No entanto, o piloto esloveno começou a tentar diminuir a desvantagem, que desceu para dois segundos.

Com o holandês na mira, Gajser percebeu que tinha de tentar a sua sorte e lançar o ataque. No entanto, acabou por cometer vários pequenos erros que foram suficientes para não conseguir chegar a Herlings.

Porém, o pior ainda estaria por vir. A apenas duas voltas do final da corrida Tim Gajser deitou tudo a perder, devido a uma queda que lhe custou uma diferença de quase 23 segundos para o líder. Mais atrás, Shaun Simpson acabou por conseguir ultrapassar Cairoli para a quarta posição, que aguentou até ao final.

Jeffrey Herlings conquistou assim mais uma vitória em casa, no Grande Prémio da Holanda, em Valkenswaard. Tim Gajser ainda conseguiu terminar em segundo, na frente de Arminas Jasikonis, que fechou em terceiro.

Com esta vitória, Jeffrey Herlings assegurou a liderança do campeonato, agora com 94 pontos. Tim Gajser segue em segundo e ainda não foi desta que conseguiu roubar a placa vermelha ao holandês. O piloto da Team HRC segue para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de Motocross com menos 9 pontos do que Herlings. Em terceiro, está o piloto da Red Bull KTM, Antonio Cairoli, com um total de 68 pontos

Foto: MXGP