MXGP: Herlings e Cairoli empatados com 90 vitórias cada um

Com a vitória no Grande Prémio de Itália, Jeffrey Herlings igualou Antonio Cairoli no número de triunfos em Grandes Prémios de Motocross. The post MXGP: Herlings e Cairoli empatados com 90 vitórias cada um first appeared on Offroadmoto.