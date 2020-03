MXGP: Grande Prémio de Trentino adiado devido ao coronavirus A Infront Moto Racing anunciou hoje que, devido ao surto de coronavírus em Itália, o Grande Prémio de Trentino, previsto para 4 e 5 de Abril, foi adiado para 18 e 19 de Julho de 2020. desporto MotoSport desporto/mxgp-grande-premio-de-trentino-adiado-devido-_5e651dd999a1bc198000c61b





Considerando a situação complicada que se vive, atualmente, em Itália, devido ao coronavírus, o governo italiano proibiu a organização de eventos públicos no país até 3 de Abril. Tendo isto e as dificuldades de viajar na região norte do país em conta, o organizador local e as autoridades locais de Trentino, decidiram adiar o GP de Trentino.

A Infront Moto Racing, a FIM e o organizador local avaliaram uma data alternativa para a realização do evento, que será nos dias 18 e 19 de Julho de 2020.

A Infront Moto Racing e a FIM salvaguardaram que o objetivo é cumprir com todas as corridas do calendário do Campeonato do Mundo e do Campeonato Europeu de Motocross. Apesar da evolução do coronavírus em alguns países, o resto do calendário do MXGP mantém-se, até agora, inalterado. No entanto, de acordo com os organizadores de outras rondas do MXGP e autoridades locais, a Infront Moto Racing já anunciou que está preparada para adiar outros eventos se tal se verificar necessário.

Foto: MXGP