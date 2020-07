O Jornal Região de Águeda adianta hoje que foi tomada a decisão de cancelar o Grande Prémio de Portugal de Motocross, soube este semanário “de fonte oficial”.

Águeda tem agendado receber o campeonato mundial de MXGP no dia 18 de Outubro, data que tinha sido encontrada como alternativa ao dia inicialmente previsto para esta prova, 26 de Abril.

De acordo com a notícia do jornal local, “naorigem da decisão do cancelamento da prova de Águeda, verificada esta terça-feira, 30 de junho, estão os últimos desenvolvimentos da pandemia, que não permitem assegurar com a segurança necessária à realização da competição no crossódromo do Casarão”.

Além disso, o Região de Águeda reporta que “chegou a ser ponderada a diminuição de público mas esta opção não é do interesse do ACTIB – Águeda Action Club – pois financeiramente traria consequências negativas à organização local”.

Correm rumores de que a Infront planeia fazer 3 Grandes Prémios consecutivos em Lommel na Bélgica, o primeiro dos quais no dia 18 de Outubro, precisamente o dia em que está marcado o GP de Portugal…

Está prevista divulgação esta semana do novo calendário do campeonato mundial de Motocross e, se se confirmar esta notícia, será certamente uma desilusão para os fãs lusos do MXGP.

—

(Foto: Ray Archer/KTM)