MXGP: Grande Prémio de Itália adiado para julho

Com o atual surto de coronavírus foram várias as alterações que tiveram de ser feitas no calendário do Campeonato do Mundo de Motocross de 2020. O Grande Prémio de Itália, que este ano deverá ter lugar em Maggiora, foi um dos afetados.





Com o atual surto de coronavírus foram várias as alterações que tiveram de ser feitas no calendário do Campeonato do Mundo de Motocross de 2020. O Grande Prémio de Itália, que este ano deverá ter lugar em Maggiora, foi um dos afetados.

Os melhores pilotos do mundo voltarão a competir, este ano, em Maggiora mas terão de esperar mais algum tempo, depois de a prova ter sido adiada devido ao Covid-19. As mudanças no calendário foram fundamentais para garantir a saúde e segurança das equipas, dos pilotos e dos fãs. A Infront Moto Racing em conjunto com a FIM, a FIM Europa e os organizadores locais estão a trabalhar arduamente para preservar ao máximo o calendário do Campeonato do Mundo de Motocross e a A Sport Group deu total disponibilidade para colaborar no sentido de encontrar uma data mais adequada para a realização do Grande Prémio de Itália.

A prova que estava agendada para o dia 17 de maio, está agora prevista realizar-se a 5 de julho. Stefano Avandero, Presidente da A Sport Group, mostrou satisfeito com a decisão. “Estou muito feliz com o regresso a Maggiora. Nestes meses, para nos prepararmos para a data original, já realizámos alguns dos trabalhos que constavam no projeto e a pista também foi revista, e estou particularmente satisfeito com isso. Juntamente com a Infront Motor Racing trabalhamos muito para melhorar tanto a pista como a segurança da mesma, com vias de serviço muito melhoradas. Estamos muito atentos a estes aspetos e tomámo-los em consideração em todo o projeto”, avançou Avandero.

O Campeonato do Mundo de Motocross, tal como muitos outros desportos, sofreu muitas mudanças devido à situação difícil que atravessamos mas Stefano Avandero mantém um pensamento positivo. “Pessoalmente, estou satisfeito com a data de 5 de Julho e continuo a pensar que até essa data as coisas terão recuperado e que a nossa amada Itália estará lentamente a caminhar para a recuperação. Agora, a única coisa a fazer é ser paciente e viver o dia a dia, à espera de novos desenvolvimentos, e permanecer confiante no futuro”.

Foto: MXGP