MXGP: Grande Prémio de França em risco de ser adiado novamente Emmanuel Macron, presidente da república francesa, anunciou ontem que estão proibidos todos os eventos até meados de Julho.





Emmanuel Macron, presidente da república francesa, anunciou ontem que estão proibidos todos os eventos até meados de Julho. Por consequência, o GP de França deverá ser anulado…

Agendado para os dias 26 e 27 de Junho, o clube organizador da prova de St. Jean d’Angely esperava que as restrições de circulação terminassem no início de Maio mas, tal como acontece em todo o mundo, a França decidiu prolongar as medidas contra o surto do novo coronavírus.

Além disso, surgiram também notícias nos últimos dias sobre a propagação do COVID-19 na Rússia, país que até agora parecia não estar a ser tão afetado pela pandemia. Assim, a prova de Orlyonok – prevista para os dias 6 e 7 de Junho – poderá estar também em risco.

Numa altura em que prioridade é salvar vidas e abrandar o contágio em todo o mundo, é muito pouco provável que o Mundial de Motocross regresse em Junho.

(Foto: MXGP)