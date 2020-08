Com o contrato a terminar com a Standing Construct Gas Gas, Glenn Coldenhoff está no mercado para a temporada de 2021!

O holandês está satisfeito na sua atual estrutura mas parece que a Wilvo Yamaha fez uma proposta irrecusável.

Em entrevista ao site Motorsport.com, Louis Vosters – diretor da equipa azul – afirmou que “pessoalmente admito que gostaria muito” de trabalhar com Coldenhoff. “Sei que ele está disponível mas é preciso a Yamaha analisar também a situação.”

Foi com a marca azul que “The Hoff” fez os seus primeiros Grandes Prémios de MX2 em 2010 e 2011. Seguiram-se dois anos com a KTM antes de ingressar na equipa oficial da Suzuki em 2014.

Seria com as motos amarelas que o n.º 259 faria a sua estreia na classe MXGP em 2015 para voltar depois à KTM, marca com que se manteve até 2019.

Com a passagem da equipa Standing Construct para a Gas Gas em 2020, Coldenhoff é o “ponta de lança” da marca austríaca (de origem espanhola) e ocupa atualmente o 6.º lugar no Mundial de MXGP.

A Wilvo Yamaha tem atualmente três pilotos: Jeremy Seewer, Arnaud Tonus e Gautier Paulin. No entanto, Tonus e Paulin estão em fim de contrato o que significa que a chegada de Coldenhoff implicaria a saída de um deles, ou mesmo dos dois, dependendo se a marca dos três diapasões decide manter ou não três pilotos oficiais.

Acompanhe as “cenas dos próximos episódios”…

—

(Foto: Gas Gas)