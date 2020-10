MXGP: Gautier Paulin põe ponto final na sua carreira

Depois de Clement Desalle anunciar a sua retirada do MXGP, Gautier Paulin deu hoje a conhecer que este é o seu último ano no campeonato do mundo de Motocross. The post MXGP: Gautier Paulin põe ponto final na sua carreira first appeared on Offroadmoto.