MXGP: GasGas apresenta a sua frota para 2020 Com o primeiro Grande Prémio do ano quase à porta, a GasGas aproveitou para divulgar, finalmente, as primeiras imagens das motos 450 e 250 oficiais que irão competir no Campeonato do Mundo de 2020.





Na classe MXGP foi selecionada a equipa Standing Construct, mantendo Glenn Coldenhoff e Ivo Monticelli em sua representação, que competiram em motos KTM na pré-época. Em MX2 a equipa alemã Diga Procross, que utilizou motos Husqvarna na época passada está prestes a vestir as cores da GasGas com Jeremy Sydow e Simon Laengenfelder, que está dando o grande salto desde que montou no ano passado na Europa 125.

Relembramos que a GasGas nunca tinha estado oficialmente envolvida no Motocross e que, por isso mesmo, este é um momento histórico que deixa orgulhoso Robert Jonass, assistente de Pit Beirer na chefia do departamento de competição da marca austríaca. “Este é um momento importante para todos os envolvidos com a GasGas, o início de um novo e emocionante capítulo e a chegada da marca a um nível de topo no motocross. A GasGas tem uma longa presença em off-road, e com a Standing Construct e a Diga Procross temos duas equipas apaixonadas e estabelecidas que se encaixam bem com a imagem da GasGas”.