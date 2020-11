MXGP, Garda Trentino: Vitória de Tim Gajser no fecho da temporada

No ano em que conquistou o quarto título mundial da sua carreira, Tim Gajser fechou a época com “chave de ouro”. The post MXGP, Garda Trentino: Vitória de Tim Gajser no fecho da temporada first appeared on Offroadmoto.