MXGP: França, Bélgica e Alemanha ainda sem datas para os Grandes Prémios Já foi anunciado o calendário com as devidas atualizações, devido ao surto de coronavírus que impediu a realização de várias provas na data prevista. No entanto, há ainda três corridas sem espaço no calendário. São elas Saint Jean d'Angely, em França, Lommel, na Bélgica, e Teutschenthal, na Alemanha.





As medidas preventivas contra o coronavírus, que têm sido tomadas todos os dias por vários países, afetaram, por completo, o calendário de MXGP. Para a Bélgica, isto significa também que o Grande Prémio Lommel não terá lugar na sua data original de 1 e 2 de agosto. A Alemanha apresentou igualmente uma série de novas medidas no combate à pandemia com os grandes ajuntamentos de pessoas a serem adiados até 31 de agosto. Além disso, existe uma restrição de entrada no país para aqueles que desejam viajar “sem motivo urgente” a partir dos Países Baixos ou da Bélgica.

No calendário original, o Grande Prémio de Teutschenthal receberia a ronda alemã a 24 de Maio o que, segundo as restrições anunciadas, não poderá, certamente, ser possível.

Dada a situação, St-Jean d’Angély, Lommel e Teutschenthal têm ainda de procurar uma nova data para a realização das provas mas, com tantas corridas a acontecerem num período de tempo muito curto, não será fácil resolver este problema. Para além destes três Grandes Prémios, também a Indonésia está à espera de luz verde para arrancar no dia 8 de novembro, tal como já estava previsto.

Foto: MXGP