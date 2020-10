MXGP, Flandres: Tim Gajser amplia liderança no campeonato

Apesar de uma queda na primeira manga, Tim Gajser (2.º/1.º) recompôs-se e levou de vencida o Grande Prémio da Flandres na categoria MXGP! The post MXGP, Flandres: Tim Gajser amplia liderança no campeonato first appeared on Offroadmoto.