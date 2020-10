MXGP, Flandres, 1.ª manga: Surpreendente Gautier Paulin

As surpresas não param em Lommel! Depois do triunfo de Ben Watson na primeira manga de MX2, agora foi Gautier Paulin que triunfou na corrida de abertura do MXGP da Flandres.