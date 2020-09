Tim Gajser afirmou no passado domingo que ia esquecer a sua fraca prestação no GP de Itália e concentrar-se na ronda desta quarta-feira. Pois bem, o esloveno começou o dia com a pole position no GP de Faenza!

O piloto da Honda bateu Arminas Jasikonis por 1 décima de segundo, enquanto Jeremy Seewer registou o 3.º tempo mais rápido da sessão de treinos cronometrados.

Com o 4.º posto, Glenn Coldenhoff quer redimir-se do resultado menos positivo alcançado no domingo. O holandês ficou na frente de Jorge Prado, o piloto que mais voltas liderou no Grande Prémio de Itália mas que terminaria o dia apenas na 5.ª posição.

De realçar que Antonio Cairoli não foi além do 17.º lugar e Jeffrey Herlings não tomou parte desta sessão depois de uma forte queda nos treinos livres.

A primeira manga de MXGP em Faenza é às 12.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: Facebook Team Gariboldi Racing)