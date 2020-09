À sétima foi de vez! Jorge Prado conseguiu o primeiro triunfo da sua carreira na classe MXGP!

2.º em ambas as mangas, o espanhol liderou as voltas iniciais mas não quebrou tanto o ritmo como na corrida do passado domingo em que foi apenas 5.º.

Com a sua consistência, o bi-campeão do mundo de MX2 aguentou Antonio Cairoli (4.º/3.º) atrás de si na segunda manga e garantiu aquela que é certamente a primeira de muitas vitórias na classe MXGP.

Atrás do “rookie” de 19 anos de idade ficaram os vencedores de cada uma das mangas, Tim Gajser (5.º/1.º) e Jeremy Seewer (1.º/7.º).

Tanto o suíço como o esloveno dominaram cada uma das corridas disputadas em Faenza mas foram muito mais irregulares que Prado e não conseguiram evitar o triunfo do galego.

Antonio Cairoli foi 4.º na frente de Romain Febvre (3.º/6.º) que ainda não foi desta que conseguiu subir ao pódio no circuito transalpino.

A notícia do dia foi a lesão sofrida por Jeffrey Herlings nos treinos livres. O holandês saiu de helicóptero em direção ao hospital com muitas dores na zona do pescoço mas com sensibilidade em todo o corpo. Graças à vantagem que trazia, o “Bullet” manteve a liderança no campeonato com 22 pontos de avanço sobre Cairoli e 26 sobre Gajser.

A caravana da classe MXGP irá manter-se em Faenza para disputar no domingo, dia 13 de Setembro, a terceira ronda neste circuito em apenas sete dias.

(Foto: Ray Archer/KTM)