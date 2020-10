MXGP, Europa, 1.ª manga: Triunfo de Tim Gajser

Apesar de não ter arrancado na frente, Tim Gajser superou o líder inicial da primeira manga do MXGP da Europa, Dylan Walsh, e controlou a corrida até ao final. The post MXGP, Europa, 1.ª manga: Triunfo de Tim Gajser first appeared on Offroadmoto.