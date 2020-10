Jorge Prado (1.º/1.º) já tinha “anunciado” o seu objetivo antes da corrida em Arroyomolinos: vencer pela primeira vez na sua carreira um Grande Prémio em Espanha!

Se bem pensou, melhor o fez! O “rookie” dominou as duas mangas e não deu qualquer hipótese à concorrência. Com este triunfo, o piloto da KTM está agora a apenas 5 pontos de Jeremy Seewer (10.º/5.º) na luta pelo 3.º lugar no campeonato.

Tim Gajser (3.º/2.º) fez uma boa “operação” em termos de classificação provisória apesar de não ter tido ritmo para acompanhar Jorge Prado.

O esloveno subiu ao degrau intermédio do pódio no final e ampliou a sua vantagem no campeonato para 24 pontos sobre Antonio Cairoli (7.º/6.º).

O italiano voltou a “sofrer” com maus arranques que o fizeram perder 13 pontos para Gajser nesta ronda.

Romain Febvre (2.º/3.º) ainda deu alguma réplica a Prado na primeira manga e voltou a alcançar um lugar no pódio. Atrás do francês ficaram Glenn Coldenhoff (5.º/4.º) e Clement Desalle (4.º/7.º).

O campeonato mundial de MXGP prossegue na pista belga de Lommel, o palco de três rondas consecutivas nos dias 18, 21 e 25 de Outubro.

Classificação geral do Grande Prémio de Espanha de MXGP

Classificação atual do campeonato do mundo de MXGP após o Grande Prémio de Espanha

—

(Foto: MXGP)