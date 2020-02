MXGP: Diretor da Honda fala sobre o futuro de Tim Gajser Os rumores sobre o futuro do Campeão do Mundo de MXGP têm sido muito, principalmente porque, quando questionado sobre o assunto, Tim Gajser sempre referiu que poderia estar interessado em mudar-se para o paddock do AMA Supercross. desporto MotoSport desporto/mxgp-diretor-da-honda-fala-sobre-o-futuro-de-_5e4173ac91833112879cce36





Em declarações à Gate Drop, o diretor de equipa da Honda

HRC, Giacomo Gariboldi, disse que Gajser nunca fará uma temporada completa na

América, mas que são possíveis algumas corridas por lá. Apesar disso, o piloto permanecerá

no Campeonato do Mundo de MXGP.

“Acho que devemos esclarecer este ponto de uma vez por todas. O Tim disse-me em Assen, no ano passado, que nunca se mudará para os EUA porque gosta de correr na Europa e quer ficar na nossa equipa. É claro que ele vai pedir para correr em alguns eventos por lá, como a Monster Cup e outras provas no início da temporada, mas nunca irá fazer um campeonato completo”, disse Gariboldi.

Até hoje, Gajser não excluiu o Supercross do seu futuro. No entanto, com o piloto esloveno prestes a completar 24 anos, esta escolha não seria a ideal, neste momento. Isto porque, a sua adaptação à modalidade teria de ser muito rápida, especialmente se fosse diretamente para a classe 450SX.

“Este ano ele fará 24 anos e aqui é uma estrela e tem a sua vida com a namorada e os amigos. Para além disso, ele é o tipo de pessoa que adora estar na sua terra natal com pessoas que conhece ao seu redor e esta é também uma das razões pelas quais ele está com a nossa equipa agora. Ele precisa deste sentimento de família. A estabilidade é a chave do sucesso”, concluiu o diretor da equipa da Honda.

Foto: Team Honda HRC