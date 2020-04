MXGP: Coordenadora da Red Bull KTM fala do trabalho com Jeffrey Herlings Valentina Ragni é coordenadora da Red Bull KTM Factory Racing e, nos últimos anos, tem trabalhado com a equipa e, em particular, com Jeffrey Herlings com quem, segundo a própria, não é fácil ganhar confiança. desporto MotoSport desporto/mxgp-coordenadora-da-red-bull-ktm-fala-do_5e8b16a422595919610e204d





A função de Ragni é essencial para o funcionamento da equipa e, consoante a época do ano e as necessidades, o seu papel vai variando. “No Inverno inscrevo os pilotos para as corridas. Também organizo viagens, voos, hotéis e o aluguer de automóveis. Durante a temporada, trato das relações com os patrocinadores e garanto que o vestuário e as bebidas estejam sempre em ordem para os pilotos. Às vezes eles têm de usar uma camisola nova numa prova para que os patrocinadores sejam claramente visíveis, por exemplo, e sou eu que trato também dessa parte”, disse Valentina Ragni.

Como a grande importância que tem para a Red Bull KTM, é certo que Jeffrey Herlings necessita de um grupo restrito de profissionais à sua volta e Ragni revela que não é fácil ganhar a sua confiança.

“Levei dois anos para ganhar a sua confiança. Quando se conhece as pessoas, é preciso compreender como se comportam e porquê, e por vezes houve alguma tensão entre nós. Por vezes, também tenho de ser um pouco rigorosa com o seu comportamento, mas estas situações ensinam-nos a respeitarmo-nos e a conhecermo-nos uns aos outros. Durante os últimos anos, ele reuniu uma equipa permanente em que confia e que está sempre perto dele”, acrescentou a coordenadora da equipa.

Como se sabe, Helings tem sempre a vitória como objetivo e, por vezes, até demais. A sua extrema vontade de vencer já lhe deu alguns dissabores que não lhe permitiram terminar algumas corridas e a ficar fora das pistas devido a lesões. No entanto, no início deste ano, estivemos diante de um Jeffrey Herlings, de certa forma, mais contido nas suas ações.

“O Pit Beirer e todos os outros elementos da equipa que o acompanham explicaram-lhe várias vezes que não tem de ganhar todas as corridas e nem sempre com uma grande vantagem. Terminar as corridas na melhor condição física possível e terminar o campeonato com saúde, são o mais importante e farão os resultados falar por si”, avançou Ragni.

Ter um grupo de pessoas em quem confia a trabalhar de perto consigo é de extrema importância para qualquer atleta de alta competição, nomeadamente para Jeffrey Herlings. Esta confiança permite não só um melhor desempenho e, pelo menos da parte de Ragni, alguns conselhos valiosos.

“Infelizmente, as pessoas gostam de estar perto dele e, muitas vezes, aproximam-se para se aproveitarem dele devido ao dinheiro. Eu também o mantenho ciente disso, mas às vezes também é preciso cometer erros para para podermos crescer e aprender”, revelou Valentina Ragni, que se descreve como sendo a mãe do motocross do piloto holandês.

Foto: Ray Archer