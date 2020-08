Kegums será o palco do regresso do campeonato mundial de Motocross após cinco meses interrupção devido à pandemia de COVID-19. Vejamos quem são os maiores adversários de Jeffrey Herlings na chegada à Letónia.

O holandês permanece invicto em 2020 depois de triunfar na classificação geral dos Grandes Prémios de Inglaterra e da Holanda. Por este motivo, é naturalmente o líder do campeonato com 9 pontos de vantagem sobre o campeão em título, Tim Gajser.

O piloto da Honda venceu uma manga em cada uma das corridas realizadas este ano mas a maior consistência de resultados de Herlings explica a diferença pontual entre os dois na classificação provisória.

Já a 26 pontos do líder está Antonio Cairoli. 3.º em Matterley Basin e 4.º em Valkenswaard, o italiano começou a época debilitado por uma lesão no joelho direito. O n.º 222 persegue o décimo título mundial e a sua experiência pode dar que falar face aos mais novos, Herlings e Gajser.

Seguem-se dois veteranos da classe MXGP. Ambos na casa dos 30 anos, Clement Desalle e Gautier Paulin tiveram arranques positivos da temporada e estão a pressionar Cairoli na luta pelo 3.º posto.

Na 6.ª posição está Glenn Coldenhoff que vai estrear a nova Gas Gas MC450F em competição. Foi em Kegums que o holandês teve a sua primeira vitória na classe MXGP em 2015 pelo que “The Hoff” vai tentar certamente lutar pelo triunfo.

Arminas Jasikonis subiu ao pódio no GP da Holanda e ocupa atualmente o 7.º lugar na frente do “rookie” Jorge Prado. O bi-campeão do mundo de MX2 começou o ano ainda afetado por uma fractura num fémur no final de 2019 e, durante a paragem do campeonato, partiu uma clavícula. O tempo de treino de moto não é muito mas o talento do galego faz dele um natural candidato ao pódio.

O vice-campeão de 2019, Jeremy Seewer não arrancou bem a temporada e chega à Letónia em 9.º. A fechar o Top 10, mais um veterano de seu nome Jeremy Van Horebeek.

A não esquecer também o regresso de Romain Febvre. O francês fez a sua estreia na Kawasaki oficial em duas provas internacionais na Holanda, tendo ganho a segunda em Axel ao aproveitar uma queda de Jeffrey Herlings no arranque.

O traçado de “tendência” arenosa de Kegums tem uma “base” um tanto ou quanto dura o que não favorece os pilotos que de são melhor com areia ou com piso duro… ou seja, está tudo em aberto!

Acompanhe o MXGP da Letónia ao longo do fim-de-semana aqui no Offroad Moto!

(Foto: MXGP)