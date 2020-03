MXGP: Cancelado o GP da Argentina devido ao coronavírus O Grande Prémio da Argentina de Motocross, que teria lugar em Neuquen nos dias 21 e 22 de Março, foi cancelado. desporto MotoSport desporto/mxgp-cancelado-o-gp-da-argentina-devido-ao_5e6818928ca77d1967960ebd





O Grande Prémio da Argentina de Motocross, que teria lugar em Neuquen nos dias 21 e 22 de Março, foi cancelado.

Devido ao coronavírus, o Ministério da Saúde argentino decidiu adiar todos os eventos internacionais agendados para o país. Uma vez que esta é uma ronda em que as equipas teriam de fazer deslocar por avião as motos e todas as peças, a Infront Moto Racing decidiu cancelar esta ronda.

Para já, o calendário do Mundial de Motocross é o seguinte:

Mar. 1… Inglaterra

Mar. 8… Holanda

Mar. 22…Argentina (Cancelado)

Apr. 5… Trentino (adiado para 19 de Julho)

Apr. 19… Espanha

Apr. 26… Portugal

May 10… França

May 17… Itália

May 24… Alemanha

June 7… Rússia

June 14… Letónia

June 28… Jakarta, Indonesia

July 5… Palembang, Indonesia

July 19… Trentino

July 26… República Checa

Aug. 2… Bélgica

Aug. 16… Suécia

Aug. 23… Finlândia

Sept. 6.… Turquia

Sept. 13… China

Sept. 20… Itália

(Foto: MXGP)