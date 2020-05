Depois de ter sido obrigado a afastar-se das pistas devido ao surto de coronavírus, Ben Watson vai regressar aos treinos, na Bélgica, para onde viajou recentemente.

Watson recebeu, recentemente, uma autorização especial para viajar do Reino Unido para a Bélgica, com o objetivo de recomeçar a os treinos com a sua moto. Este regresso irá permitir ao piloto britânico recuperar as boas sensações aos comandos da sua moto.

“As restrições estão a começar a diminuir na Bélgica, o que significa que a Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team está autorizada a recomeçar os treinos. O Ben Watson recebeu ontem à noite uma autorização especial para viajar do Reino Unido para a Bélgica para poder recomeçar a andar de moto na região base da equipa”, afirmou a Yamaha.

Já o piloto britânico não podia estar mais satisfeito por poder voltar a pilotar a sua moto.

“É muito bom estar de volta ao meu ambiente. Tive muitas saudades dista enquanto estive em casa sem poder andar na minha moto, por isso está a ser espetacular. Não costumo ter muitos problemas quando estou algum tempo fora da moto, mas por enquanto estamos a ir com calma. Depois deste tempo parado só quero divertir-me, até porque vou precisar de alguns dias até voltar ao ritmo que tinha antes de tudo isto”, avançou Ben Watson.

Numa altura em que cumprir as regras de distanciamento social continua a ser essencial, esta sessão de treinos na Bélgica não faltou ao compromisso.

“Temos algumas regras, nomeadamente o facto de só poder haver um mecânico por piloto. Além disso temos mantido tudo bastante separado para tentar manter ao máximo o distanciamento social e cumprir as regras sanitárias. As coisas estão a melhorar e não queremos desperdiçar esta oportunidade de voltar a andar de moto”, explicou o piloto da Yamaha.

Quanto ao novo calendário recentemente revelado, Watson mantém-se apreensivo.

“Não me parece que seja possível regressar nessa altura. Tenho ouvido tantos rumores acerca de como as coisas vão acontecer e não vou estar a treinar com essa data em mente. Neste momento acho que o mais importante é continuar a treinar e ter a certeza de que estaremos prontos para quando for possível regressar, sem focar muito no facto de que vamos recomeçar em agosto, na Rússia. Não acho que vá ser possível”, revelou o britânico, sublinhando ainda que, apesar de tudo, o que mais quer é regressar à competição o mais rápido possível.

“Espero que possamos voltar a competir o mais depressa possível, de forma a termos a possibilidade de terminar o campeonato este ano. Para piloto como eu, por exemplo, isso seria muito importante, dado que deverei subir de classe no próximo ano. Preciso de competir, melhorar e mostrar o que valho”, afirmou Ben Watson.

_

Foto: Facebook Ben Watson/shotbybavo