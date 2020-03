MXGP: As imagens da queda entre Desalle e Coldenhoff No arranque da segunda manga do Grande Prémio da Holanda, Clement Desalle e Glenn Coldenhoff tocaram-se e o holandês acabou preso entre a roda traseira e o braço oscilante da Kawasaki do belga. desporto MotoSport desporto/mxgp-as-imagens-da-queda-entre-desalle-e_5e65fed799a1bc19800114f4





No arranque da segunda manga do Grande Prémio da Holanda, Clement Desalle e Glenn Coldenhoff tocaram-se e o holandês acabou preso entre a roda traseira e o braço oscilante da Kawasaki do belga.

O mais impressionante é que os dois resolveram o problema e, mesmo nas terríveis condições em que se encontrava o circuito de Valkenswaard, Coldenhoff recuperaria até 7.º e Desalle até 8.º.

Aqui fica a sequência de fotos do incidente…

(Fotos: MXGrietje MX Pics)