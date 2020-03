MXGP: As conquistas de Tim Gajser Tim Gajser tornou-se num nome incontornável do motocross e, depois de ter conquistado o título de campeão do mundo no ano passado, as expectativas relativamente ao piloto esloveno são cada vez mais elevadas. Vamos olhar para as estatísticas e perceber o que nos dizem acerca do piloto da Honda. desporto MotoSport desporto/mxgp-as-conquistas-de-tim-gajser_5e7b4b8cfed2021973b0dbb7





Tim Gajser tornou-se num nome incontornável do motocross e, depois de ter conquistado o título de campeão do mundo no ano passado, as expectativas relativamente ao piloto esloveno são cada vez mais elevadas. Vamos olhar para as estatísticas e perceber o que nos dizem acerca do piloto da Honda.

Vitórias em Mangas: 41 (MXGP) 6 (MX2)

Apesar de nunca ter conseguido vencer as duas mangas na categoria de MX2, Gajser compensou quando subiu para MXGP. O facto de o piloto ocupar o 16º lugar na lista de vitórias em mangas de MX2 mostra que, até certo ponto, o sucesso que está a ter em 450 é uma pequena surpresa. No entanto, há que ter em consideração que Gajser sempre foi considerado um piloto com características mais apropriadas a uma mota maior.

Vitórias em Grandes Prémios: 19 (MXGP) 5 (MX2)

Com um número bastante pequeno de vitórias em mangas na classe MX2, é natural que o número de vitórias em Grandes Prémios também não seja muito diferente. De ressalvar ainda que, em MX2, Gajser só venceu no último ano em que competiu na categoria, altura em que também conquistou o título mundial. No entanto, na categoria rainha do motocross, o piloto da Honda é quinto na lista de vitórias de todos os tempos em MX1/MXGP.

Tim Gajser é conhecido por ter sofrido alguns acidentes bastante aparatosos. No entanto, como sabemos, grande parte deles não têm grandes consequências. As quedas fazem parte do trabalho e quando acontecem o piloto tende a levantar-se de imediato e continuar como se nada se tivesse passado. O facto de Gajser só ter faltado a quatro Grandes Prémios durante a sua carreira profissional mostra precisamente isso.

Grandes Prémios Concluídos: 74 (MXGP) 47 (MX2)

Pode dizer-me que, até certo ponto, Gajser ainda é um novato nestas andanças, visto ainda não ter tanto tempo de moto como muitos dos seus colegas. Fez a sua estreia a tempo inteiro em 2013 e, mais tarde, quando passou para as 450, muitos acharam que tinha sido cedo demais. Porém, o piloto esloveno tem mostrado que quem assim pensou estava redondamente enganado.

Pódios em Grandes Prémios: 48 (MXGP) 14 (MX2)

Tendo em conta que participou em 74 Grandes Prémios, 48 pódios é um número bastante positivo. De realçar que, só no ano passado, Gajser conseguiu 15 pódios, um número surpreendente visto que, em MX2, no total, conseguiu apenas 14.

Foto: Facebook Tim Gajser