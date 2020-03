MXGP: Anunciada nova data para o Grande Prémio da Argentina Foi hoje anunciada a nova data do Grande Prémio da Patagónia, Argentina. O evento foi adiado devido ao coronavírus e vai realizar-se nos dias 21 e 22 de novembro de 2020. desporto MotoSport desporto/mxgp-anunciada-nova-data-para-o-grande-premio_5e68d33f95e8c8194510edc1





Foi hoje anunciada a nova data do Grande Prémio da Patagónia, Argentina. O evento foi adiado devido ao coronavírus e vai agora realizar-se nos dias 21 e 22 de novembro de 2020.

Depois de ter sido decidido que a prova teria de ser cancelada devido ao surto na doença, a missão passou a ser encontrar uma nova data para o GP da Argentina.

Ao que parece, o evento já tem data marcada, que foi divulgada hoje num comunicado emitido pela Infront Moto Racing. A prova que se irá realizar em Neuquén, está agora marcada para os dias 21 e 22 de novembro de 2020.

A Infront Moto Racing, juntamente com a FIM e o organizador local +Eventos SA, bem como as autoridades argentinas, decidiram em conjunto que esta seria a melhor alternativa para este evento. Esta nova data vai fazer com que o calendário do Campeonato do Mundo de Motocross se prolongue, sendo que foram feitos os possíveis para preservar ao máximo o programa do campeonato.

Foto: MXGP