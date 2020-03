MXGP, Antonio Cairoli: Uma longa carreira repleta de sucessos Antonio Cairoli é uma figura incontornável do Campeonato do Mundo de Motocross e como o passar dos anos o número de sucessos continua a aumentar. desporto MotoSport desporto/mxgp-antonio-cairoli-uma-longa-carreira_5e7f5c34225959196109a772





Antonio Cairoli é uma figura incontornável do Campeonato do Mundo de Motocross e como o passar dos anos o número de sucessos continua a aumentar.

Os seus rivais diretos, Jeffrey Herlings e Tim Gajser, já alcançaram muito no motocross, mas os números do italiano falam por si. Cairoli já defrontou várias gerações de pilotos e hoje conta com 175 Grandes Prémios completados em MXGP/MX1 e 70 em MX2.

Antonio Cairoli ganhou Grandes Prémios em 24 países diferentes durante a sua carreira (Bélgica, Portugal, Itália, Suécia, República Checa, Alemanha, África do Sul, França, Holanda, Espanha, Bulgária, Irlanda, Grã-Bretanha, Turquia, Letónia, EUA, Brasil, México, Rússia, Tailândia, Finlândia, Suíça, Qatar e Argentina). Além disso, Cairoli foi o que mais Grandes Prémios venceu em Itália, 12 ao todo, e também na Holanda, onde soma 10 vitórias.

Conquistou a sua primeira vitória em 2004, a primeira das 89 que já registou, sendo que a maioria das quais foi alcançada na classe MX1/MXGP. De destacar ainda que Cairoli ganhou pelo menos um Grande Prémio todos os anos, desde 2004, atingindo um máximo de 11 numa única temporada de 16 Grandes Prémios, em 2012.

Os recordes do piloto da Red Bull KTM não se ficam por estes números, até porque foi o único até aos dias de hoje que venceu a classificação geral de um Grande Prémio em MX1 e MX2 durante a mesma temporada, em 2007.

O talento inegável de Antonio Cairoli levou a que entre 2009 e 2014 fosse quase impossível vencê-lo porque, mesmo quando não ganhava, terminava quase sempre no pódio. Foi neste espaço de tempo que o piloto italiano conquistou seis títulos consecutivos na categoria rainha do motocross.

Como se não bastasse, Cairoli também está prestes a bater o recorde de pódios em Grandes Prémios, conquistados por Stefan Everts, que já não se encontra em competição. O número que o italiano terá de bater é 166, sendo que no somatório das duas classes já soma 164 pódios.

Seu é já o recorde de vitórias em mangas. Antonio Cairoli tem já 176 vitórias mas os seus rivais diretos, Jeffrey Herlings e Stefan Everts, também não estão longe, com 170 cada um. Cairoli já ganhou 21 mangas numa única temporada em duas ocasiões: uma em MX2 (2007) e outra em MX1 (2012).

Foto: Instagram Antonio Caioroli