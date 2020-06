MXGP: Antonio Cairoli confirmado na KTM em 2021

O italiano vai voltar a competir em 2021 para aquela que será a sua 18.ª temporada consecutiva no campeonato mundial de Motocross! Antonio Cairoli é um exemplo de longevidad, de persistência e de resiliência. Com 9 títulos de campeão do mundo no seu palmarés, o siciliano persegue o sonho de igualar as 10 coroas de