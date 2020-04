MXGP: Antonio Caiorli quer renovar com a Red Bull KTM Mais do que nunca, as redes sociais permitem às estrelas do desporto contactarem com os fãs, numa altura em que não há outra forma de o fazer. Antonio Cairoli fez um direto no Instagram, onde revelou que quer renovar, pelo menos por mais uma temporada, com a equipa. desporto MotoSport desporto/mxgp-antonio-caiorli-quer-renovar-com-a-red_5e8c5677d2b618196e76bb39





Mais do que nunca, as redes sociais permitem às estrelas do desporto contactarem com os fãs, numa altura em que não há outra forma de o fazer. Antonio Cairoli fez um direto no Instagram, onde revelou que quer renovar, pelo menos por mais uma temporada, com a equipa.

O piloto da KTM Factory Racing já está de regresso a Itália, depois de ter sido obrigado a permanecer na Bélgica e na Holanda durante várias semanas, devido ao surto de coronavírus que afeta atualmente a população um pouco por todo o mundo.

Agora de volta ao seu país, Antonio Cairoli lamentou, durante o direto, toda a situação que se tem vivido e que tem impedido que todos os pilotos possam fazer aquilo que mais gostam: competir e andar de moto.

Numa altura em que a grande maioria das atividades está parada, Cairoli explicou ainda que não está obcecado com o décimo título mundial e que o que quer é divertir-se e, claro, trabalhar para que os resultados apareçam.

Foto: Instagram Antonio Cairoli