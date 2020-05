Em alguns dos países afetados pelo surto de coronavírus, a vida começa, lentamente, a voltar à normalidade possível. É o caso de Itália, um dos países mais que mais sofreu com a pandemia, que já autoriza alguns pilotos nacionais a regressar aos treinos. Um deles é Alessandro Lupino.

A Federação Italiana de Motociclismo concedeu a autorização a alguns pilotos, para que possam voltar a treinar. Alessandro Lupino não poderia estar mais feliz pela notícia e explica que se sentiu como uma criança no primeiro dia de aulas quando regressou a Mantova, acrescentando ainda: “na noite antes de ir treinar nem me lembrava onde tinha deixado toda a minha roupa do motocross, demorei uma eternidade a preparar a mala”.

O piloto diz ter começado com um programa de treinos bastante leve no seu primeiro dia em Mantova, depois do início do surto de Covid-19. Lupino fez quatro sessões de cerca de 20 minutos cada uma, com o intuito de se habituar à moto antes de voltar ao ritmo habitual.

Alessandro Lupino, que é um dos pilares da equipa nacional de motocross italiana, voltou a colocar-se aos comandos da sua Yamaha, após quase dois meses de paragem forçada. “Vou começar a insistir num ritmo mais elevado mas, fisicamente estou bem. Tenho treinado o tempo todo, por isso é só uma questão de recuperar a confiança com a moto”, avançou Alessandro Lupino.

A curto prazo, o italiano devera continuar com mais algumas sessões em pista, também com testes de novas peças do motor, sendo que, na sexta-feira, está prevista uma deslocação à pista de San Miniato para uma sessão de treinos mais intensa.

“Todos nós temos de organizar o nosso trabalho em condições completamente novas. Um atleta nunca fica parado durante dois meses seguidos a menos que esteja lesionado. No entanto, uma lesão significa começar do zero, porque também se perde a forma e a tonificação muscular. Aqui, porém, estamos fisicamente bem, pelo que penso que demorará algum tempo a regressar aos 100%. É uma situação sem precedentes”, disse Lupino.

De acordo com o sete vezes campeão italiano, o principal problema será treinar sem saber quando é que vão retomar a competição. “Na minha opinião, é preciso esperar, pelo menos, até ao final de maio para podermos ter mais algumas notícias em relação ao regresso à competição. É crucial ver como o vírus vai evoluir, todos estão à espera disso antes de fazer quaisquer tipo de planos”, explicou o piloto.

Além do objetivo de estar bem colocado no Campeonato do Mundo de Motocross, Alessandro Lupino mantém a intenção de tentar recuperar o título italiano perdido no ano passado. No entanto, numa temporada ainda rodeada de incertezas, é impossível elaborar uma agenda precisa.

_

Foto: Instagram Alessandro Lupino