MXGP: Alberto Forato vai competir em MX2 no próximo ano O italiano Alberto Forato divulgou nas redes sociais que irá competir em MX2 no próximo ano.





O italiano Alberto Forato divulgou nas redes sociais que irá

competir em MX2 no próximo ano. O piloto continuará a ser apoiado pela equipa

Maddii Racing/Husqvarna, depois de uma grande temporada em EMX2.

Forato terminou no pódio final do campeonato e já tinha tentado

a sua sorte no final da temporada em MX2, nos GP’s da Turquia e da China.

No próximo ano, vai vai então competir na categoria de MX2 a tempo inteiro, ainda na mesma estrutura da Maddii Racing. A Husqvarna deverá ter um apoio significativo da fábrica, o que o que significa que poderá dispor de um bom equipamento.

Foto: Team Maddii Racing