MXGP: Águeda nos dias 17 e 18 de Outubro A Infront Moto Racing - promotor do campeonato do mundo de Motocross - confirmou hoje a alteração da data do GP de Portugal.





A Infront Moto Racing – promotor do campeonato do mundo de Motocross – confirmou hoje a alteração da data do GP de Portugal.

Inicialmente previsto para os dias 25 e 26 de Abril, Águeda vai receber a caravana do Mundial de MXGP nos dias 17 e 18 de Outubro.

O surto de coronavírus teve também impacto na ronda espanhola. As duas provas ibéricas continuam a ser consecutivas, o que significa que os pilotos passarão pelo circuito de Xanadu nos dias 10 e 11 de Outubro.

Com as interrogações que pairam sobre a expansão do COVID-19, resta saber se ainda haverão mais alterações ao calendário do campeonato do mundo de Motocross.

Calendário do Mundial de Motocross 2020

Mar. 1… Inglaterra

Mar. 8… Holanda

Maio 10… França

Maio 17… Itália

Maio 24… Alemanha

Jun. 7… Rússia

Jun. 14… Letónia

Jun. 28… Jakarta, Indonesia

Jul. 5… Palembang, Indonesia

Jul. 19… Trentino (Itália)

Jul. 26… República Checa

Ago. 2… Bélgica

Ago. 16… Suécia

Ago. 23… Finlândia

Set. 6.… Turquia

Set. 13… China

Set. 20… Emilia Romagna (Itália)

Set. 27… Motocross das Nações (França)

Out. 11… Espanha

Out. 18… Portugal

Nov. 22… Argentina

(Foto: MXGP)