Era praticamente inevitável o calendário do MXGP sofrer nova alteração devido à pandemia do novo coronavírus.

A Rússia está agora a sentir o alastrar do COVID-19 um pouco por todo o país, daí que fosse decidido adiar a prova de Orlyonok para uma data a indicar em Outubro ou Novembro.

Por sua vez, por razões de segurança e precaução, o GP da China foi definitivamente cancelado. No entanto, está já assegurada a presença desta ronda no calendário de 2021.

A empresa promotora do campeonato, a Infront Moto Racing, afirma “estar a trabalhar diariamente com os governos dos países anfitriões, as suas respetivas federações e os clubes organizadores para termos uma versão final do calendário nas próximas semanas.”

O objetivo é realizar 10 a 12 corridas na Europa entre meados de Agosto e o fim de Outubro. Para Novembro – ou mais tarde – ficarão as provas fora da Europa, caso sejam levantadas as restrições às viagens para a Indonésia e a Argentina que, para já, são os destinos que ainda se mantêm no calendário.

A Infront Moto Racing promete anunciar o calendário definitivo dos Grandes Prémios a realizar na Europa até final de Junho.

Para já, este é o calendário provisório do campeonato mundial de Motocross:

(Foto: MXGP)