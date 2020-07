A pandemia começa a fazer também os seus “estragos” nos contratos entre equipas e pilotos do MXGP.

Devido à falta de corridas do campeonato do mundo e do campeonato alemão, a equipa JD Gunnex KTM e Adam Sterry decidiram pôr fim ao contrato que os unia.

A estrutura checa acolheu o piloto britânico neste seu ano de estreia na classe MXGP mas as duas primeiras rondas do mundial não correram muito bem e Sterry foi apenas 21.º em Inglaterra e 29.º na Holanda.

Com esta rescisão de contrato, a JD Gunnex vai concentrar os seus esforços na classe MX2 apesar de manter o apoio ao espanhol José Butron na cilindrada maior do campeonato do mundo.

Jiří Jankovský, diretor de equipa, agradeceu a “atitude profissional de Adam Sterry. Na minha opinião será um grande piloto de 450cc.”

O britânico agradeceu à equipa “a oportunidade mas claro que está a ser um ano difícil para todos. Agora o que tenho é vontade de voltar a competir”.

(Foto: Facebook JD Gunnex KTM)