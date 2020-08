Com o seu 1m96 de altura, por que motivo utiliza Arminas Jasikonis uns apoios para os pés no arranque?

A resposta é simples: para arrancar já com os pés colocados nos pousa-pés!

Com os apoios, Arminas Jasikonis sai da grelha de partida já com os pés colocados nos pousa-pés

(Foto: Danny Relouw)

As fotos foram tiradas no Motocross Internacional de Axel no passado dia 26 de Julho pelo atento fotógrafo holandês Danny Relouw.

Com esta técnica, Jasikonis sai da grelha de forma muito estável porque não há qualquer movimento das pernas o que, para altura do lituano, faz alguma diferença.

Além disso, está logo preparado para engrenar mudanças e fazer o peso necessário para garantir a máxima tração da sua Husqvarna.

—

(Fotos: Danny Relouw @relouwmxpics)