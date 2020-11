Foi hoje divulgado o calendário provisório do campeonato do mundo de Motocross de 2021 e o Grande Prémio de Portugal está entre as 20 rondas previstas.

Será no dia 9 de Maio que Águeda vai receber a caravana do MXGP por ocasião da 3.ª etapa do campeonato. Além das classes do mundial, o circuito bairradino receberá também as categorias europeias de 125 e 250.