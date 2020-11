MX2, Trentino: Jago Geerts regressa às vitórias

Depois de três rondas desastrosas para as suas apurações ao título, Jago Geerts (4.º/1.º) voltou aos triunfos no campeonato do mundo do de MX2.