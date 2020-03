MX2: Thomas Kjer Olsen vai ser operado ao pulso Thomas Kjer Olsen vai aproveitar a pausa de praticamente três meses no calendário do campeonato do mundo de Motocross para resolver uma lesão contraída antes do início da temporada. desporto MotoSport desporto/mx2-thomas-kjer-olsen-vai-ser-operado-ao_5e738cd879a1b71956b6db09





Thomas Kjer Olsen vai aproveitar a pausa de praticamente três meses no calendário do campeonato do mundo de Motocross para resolver uma lesão contraída antes do início da temporada.

O dinamarquês sofreu uma queda a treinar em Espanha e conseguiu treinar muito poucas vezes antes da ronda inaugural do campeonato em Matterley Basin. Ainda assim, o piloto da Husqvarna conseguiu terminar na 7.ª posição, tanto no GP da Grã-Bretanha como no GP da Holanda.

Devido ao surto de coronavírus, várias provas do Mundial de Motocross foram adiadas, dando assim tempo a TKO para se submeter uma intervenção cirúrgica para reparar o pulso lesionado.

Para já, a próxima ronda do campeonato será nos dias 6 e 7 de Junho na Rússia. Nessa altura, já Thomas Kjer Olsen espera estar recuperado e a 100% para discutir o título com Tom Vialle e Jago Geerts.

—-

(Foto: Juan Pablo Acevedo)