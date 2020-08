O Grande Prémio de Riga de MX2 começou da melhor forma para Jago Geerts.

Tom Vialle liderou nas primeiras quatro voltas com a pressão de Geerts até que o belga superou o francês e rumou ao triunfo na primeira manga do dia.

Vialle viu-se de imediato perseguido pelos dois pilotos da F&H Racing Kawasaki, Roan Van de Moosdijk e Mathys Boisramé. O líder do campeonato aguentou os companheiros de equipa atrás de si até meio da corrida mas o holandês e o francês acabaram por conseguir relegar o piloto da KTM para o 4.º posto.

Há exatamente uma semana, Thomas Kjer Olsen caiu a treinar e fracturou uma omoplata. O dinamarquês lutou contra as dores e alcançou um excelente 5.º posto a apenas 1 segundo de Tom Vialle.

Ruben Fernandez – que tinha sido a revelação do GP da Letónia no domingo – caiu na primeira curva. O espanhol fez uma grande recuperação e veio de 31.º até 12.º com tempos por volta que o podiam ter colocado no Top 5.

A segunda manga de MX2 do GP de Riga terá lugar às 13.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

—

(Foto: Facebook Yamaha Kemea MX2)