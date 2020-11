MX2, Pietramurata, 1.ª manga: Tom Vialle campeão!

Com mais uma prestação exemplar, Tom Vialle venceu a primeira manga de MX2 em GP de Pietramurata e é o novo campeão do mundo desta categoria!