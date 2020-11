As Listas provisórias de MotoGP, Moto2 e Moto3 para a próxima época foram anunciadas: aqui fica a de MotoGP Um dia depois da emocionante cortina final de 2020 no Circuito Internacional do Algarve, foram divulgadas as listas provisórias de entradas para a temporada de MotoGP de 2021. No MotoGP, três