MX2, Limburg, 1.ª manga: Domínio de Jago Geerts

Jago Geerts fez o que precisava de fazer na primeira manga do Grande Prémio de Limburg: arrancou na frente e, apesar de uma queda, não deu hipótese a Tom Vialle.