A segunda manga de MX2 do GP da Letónia teve luta pelo triunfo até à última volta!

Tal como já tinha acontecido na primeira manga, Tom Vialle voltou a ser o mais rápido levando atrás de si Mathys Boisramé, Jago Geerts e Ruben Fernandez.

O espanhol tentou ultrapassar Geerts na volta inicial mas o belga fechou a porta e concentrou-se em atacar rapidamente Boisramé.

Se bem pensou, melhor o fez. O piloto da Yamaha superou o francês da Kawasaki à segunda volta e partiu em busca de Vialle, o seu grande adversário no campeonato.

Aos 10 minutos de corrida, foi a vez de Ruben Fernandez superar Mathys Boisramé e assumir a 3.ª posição ao mesmo tempo que registava a volta mais rápida da corrida.

Jago Geerts pressionou Tom Vialle durante 15 minutos e, à sétima volta, lançou o ataque ao piloto da KTM e subiu ao posto de comando. O francês sabia que não precisava obrigatoriamente de vencer a segunda manga e quase que “deixou” o belga o ultrapassar.

Fernandez continuava ao ataque a meio da corrida na tentativa de se ver livre da pressão de Boisramé. No entanto, o galego cometeu um erro e não conseguiu evitar uma grande queda, felizmente sem consequências físicas. Com isto, o piloto da Yamaha desceu ao 8.º posto e colocou em causa um possível lugar no pódio final do GP da Letónia.

Lá na frente, os últimos 5 minutos de corrida viram Geerts, Vialle e Boisramé rodarem próximos na luta pela vitória na segunda manga. Na última volta, o piloto da KTM atacou e ultrapassou o belga mas Geerts respondeu pouco depois e levou consigo a vitória na segunda manga.

Roan Van de Moosdijk foi quase sempre 4.º na frente de Ben Watson o que deu para o holandês subir ao pódio final da corrida de Kegums.

Jed Beaton cortou a meta em 6.º enquanto Ruben Fernandez recuperou da queda para terminar na 7.ª posição.

—