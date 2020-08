154 dias depois do GP da Holanda, os pilotos do Mundial de MX2 voltaram às corridas em Kegums… e uma manga bastou para que as contas do campeonato ficassem todas baralhadas!

No arranque, o “holeshot” foi de Tom Vialle logo seguido por Jago Geerts, o seu principal rival na luta pelo título.

Roan Van de Moosdijk, Mathys Boisramé e Ruben Fernandez completavam o Top 5 nos metros iniciais quando Jed Beaton caiu ainda antes de passar a primeira vez pela meta quando era 7.º.

Fernandez entrou ao ataque nesta corrida e, ainda na volta inicial, o espanhol ultrapassou Mathys Boisramé e assumiu o 3.º posto. No entanto, duas voltas depois o piloto da Yamaha não evitou uma pequena queda e desceu para 6.º.

Jago Geerts tentava perseguir Vialle quando caiu na terceira volta e desceu de 2.º para 9.º na classificação. O belga voltou a cair a meio da corrida e ficou algo combalido, demorando mesmo algum tempo a retomar a corrida.

Vialle controlou sempre a corrida de forma muito inteligente e foi dilatando a vantagem ao longo da manga.

Fernandez recuperou da sua queda e foi subindo na classificação. Com 10 minutos para terminar, o galego ultrapassou Rene Hofer e chegou ao 4.º posto e, pouco depois, roubou o 3.º lugar ao autor da pole position, Mathys Boisramé.

Na fase final da corrida, Thomas Kjer Olsen quebrou bastante o ritmo – o dinamarquês sofreu uma violenta queda a treinar na passada quarta-feira e surgiu lesionado em Kegums – perdendo duas posições para Ben Watson e Maxime Renaux.

Tom Vialle cortou a meta com 6,8 segundos de avanço sobre Roan Van de Moosdijk, com Ruben Fernandez a ser 3.º e a registar aqui o melhor resultado da sua carreira! Jago Geerts foi apenas 16.º e perdeu 20 pontos para Vialle no campeonato.

Veremos o que acontece na segunda manga de MX2… acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: MXGP)