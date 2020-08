Os “suspeitos do costume” protagonizaram mais uma luta até à última volta da primeira manga de MX2.

No arranque, Tom Vialle foi o mais eficaz e foi ele que saiu da primeira curva na frente do pelotão encabeçado por Ben Watson.

Logo na volta de abertura, Jed Beaton caiu quando lutava por um lugar no Top 5 e, pouco depois, Maxime Renaux perdia o 3.º lugar devido a uma pequena queda.

Com isto, Roan Van de Moosdijk e Mathys Boisramé subiram ao 3.º e 4.º lugar mas a dupla da Kawasaki era fortemente pressionada por Jago Geerts.

Boisramé ultrapassou Moosdijk mas não evitou deixar calar o motor da sua KX e perdeu inúmeras posições. Geerts aproveitou para se colar a Moosdijk e não demorou muito a roubar o 3.º posto ao holandês.

O belga colocou na “mira” o seu colega de equipa, Ben Watson, mas teve de se esforçar bastante para chegar ao britânico. Aos 10 minutos de corrida, Geerts conseguiu finalmente superar o n.º 919 e partiu em busca do líder Tom Vialle.

Nessa altura, o francês tinha 6,5 segundos de avanço. O belga foi reduzindo a desvantagem para o piloto da KTM e, quando ambos viram a placa de 2 voltas, só 1,5 segundo os separava!

Geerts parecia mais forte mas o piloto da Yamaha cometeu um erro e caiu na última volta, perdendo o contacto com Vialle mas aguentando na mesma o 2.º lugar.

Ben Watson rodou isolado na 3.ª posição – o seu melhor resultado da temporada até agora – tal como fez Roan Van de Moosdijk no 4.º posto. Quem também conseguiu a melhor prestação do ano foi Conrad Mewse, o britânico que surpreendeu com o 5.º lugar.

Maxime Renaux, Alberto Forato e Alvin Ostlund, Nathan Crawford e Ruben Fernandez completaram o Top 10.

A segunda manga da classe MX2 no GP de Kegums tem lugar às 13.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM)