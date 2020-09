Os dois candidatos ao título voltaram a protagonizar mais uma corrida da classe MX2, desta vez na primeira manga em Faenza.

No arranque, Tom Vialle foi o mais eficaz e assumiu de imediato a liderança na frente de Jago Geerts e Maxime Renaux. Na volta de abertura, assistiu-se às quedas de Roan Van de Moosdijk e Ben Watson, eles que acabariam por abandonar mais tarde.

O francês conseguiu logo começar a construir alguma vantagem face ao belga e o piloto da KTM parecia caminhar para uma vitória folgada mas…

A dez minutos do fim, surgem as bandeiras amarelas devido à queda de Tom Vialle, ele que desce de repente para o 3.º posto com Mathys Boisramé e Conrad Mewse colados a si.

Boisramé não queria perder a oportunidade de superar o líder do campeonato e, depois de um “chega para lá” em duas curvas, o piloto da Kawasaki fez Vialle descer ao 4.º lugar.

Esta luta não ficou por aqui e durou até à última curva da corrida. Tantos foram os toques entre os dois gauleses que, no final da corrida, Vialle mostrou o seu desagrado para com as atitudes de Boisramé dentro de pista.

Quem quase ganhou com esta luta foi Conrad Mewse que cortou a meta em 5.º colado aos dois franceses.

Lá na frente, Jago Geerts geriu a corrida com uma enorme tranquilidade e triunfou com 7,2 segundos de avanço sobre Maxime Renaux, o “outro” gaulês que foi sempre 2.º a partir da queda de Vialle.

A segunda manga da classe MX2 realiza-se às 14.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: Facebook Monster Energy Factory Yamaha MX2)