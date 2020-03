MX2, Inglaterra: Jago Geerts abre a época com vitória Apesar de não ter terminado a segunda manga nos três primeiros lugares, a vitória na primeira corrida do dia garantiu a Jago Geerts a vitória geral, em Matterley Basin, Grã-Bretanha. desporto MotoSport desporto/mx2-inglaterra-jago-geerts-abre-a-epoca-com_5e5c1f1017f0f312cfaead28





Apesar de não ter terminado a segunda manga nos três primeiros lugares, a vitória na primeira corrida do dia garantiu a Jago Geerts a vitória geral, em Matterley Basin, Grã-Bretanha.

Tom Vialle conseguiu o holeshot na primeira manga do Grande Prémio Britânico, mas no final da primeira volta Jago geerts já estava a começar a abrir caminho para chegar à frente da corrida. Passou Mikkel Haarup e depois Conrad Mewse para se colocar em na quarta posição.

Tom Vialle deixou escapar a mão do guiador e, apesar de ter conseguido evitar uma queda, esteve algum tempo parado por ter tido alguma dificuldade em voltar a pôr a sua moto a andar. Jago Geerts, que seguia mais atrás, não desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o francês da Red Bull KTM Factory Racing e tomar a liderança da corrida. Vialle ainda conseguiu regressar mas duas voltas depois acabou por cair. Ainda assim, conseguiu terminar em sexto lugar.

Geerts venceu a primeira manga, conseguido assim colocar-se em vantagem logo no início. Na segunda posição terminou Jed Beaton e Mikkel Haarup fechou em terceiro.

Na segunda corrida do dia para a classe MX2 foi, novamente, um Red Bull KTM a conseguir o holeshot, desta vez, com Rene Hofer. No entanto, Jago Geerts não perdeu tempo em colocar-se na liderança. O belga acabaria por cometer um erro à saída de uma curva que permitiu a Rene Hofer regressar ao comando da corrida. Geerts voltou a insistir, perdeu a frente da moto e caiu. Regressou à prova em nono lugar e não foi fácil recuperar posições. Porém, ainda conseguiu assegurar o quarto lugar que foi suficiente para garantir a conquista da sua primeira vitória geral em MX2.

Depois de 10 voltas na liderança, Vialle roubou o lugar ao colega de equipa e seguiu na frente da corrida acabando por vencer, o que o lançou para o segundo lugar da geral. Já Mikkel Haarup não podia ter tido um fim-de-semana mais consistente, ao conseguir repetir o terceiro lugar na segunda manga e assim garantir a mesma posição na geral, naquele que foi o seu primeiro pódio de sempre.

Foto: Ana Rita Nunes