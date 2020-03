MX2, Holanda: Jago Geerts rouba vitória a Tom Vialle na primeira manga Jago Geerts nunca desistiu de alcançar Vialle, que liderou desde o arranque, acabando por ver o seu esforço recompensado coma vitória na primeira manga, em Valkenswaard. desporto MotoSport desporto/mx2-holanda-jago-geerts-rouba-vitoria-a-tom_5e64e55895e8c819450f823a





Jago Geerts nunca desistiu de alcançar Vialle, que liderou desde o arranque, acabando por ver o seu esforço recompensado coma vitória na primeira manga, em Valkenswaard.

Ao arranque para a primeira manga em Valkenswaard foi Tom Vialle

a liderar e a conquistar o holeshot, tentando ganhar alguma vantagem a Rene

Hofer, Jed Beaton e Maxime Renaux, que seguiam logo atrás.

Inicialmente, Jago Geerts ainda se colocou na terceira

posição mas cometeu um pequeno erro que o atirou para quinto lugar. No entanto,

o dono da placa vermelha não deixou que um arranque menos bom o afectasse demasiado

e ultrapassou Hofer para quarto.

O piloto belga entrou, imediatamente, na luta pela terceira

posição com Jed Beaton, que esteve à altura na defesa do lugar, não facilitando

o trabalho de Geerts. Após alguma insistência, Beaton viu-se obrigado a deixar

passar o imparável piloto da Monster Energy Yamaha.

Com a pista livre para alcançar Renaux, Jago Geerts não tardou a chegar perto do francês. Geerts tentou passar por dentro, mas sem sucesso. Não desistiu, e acabou por conseguir tomar a segunda posição, apesar da resistência de Renaux. O belga não tardou a ganhar vantagem, ficando com o caminho livre para chegar a Vialle, que liderava desde o início com seis segundos de vantagem.

O piloto da Monster Energy Yamaha acabou por conseguir diminuir, progressivamente, a diferença para Tom Vialle que, a três voltas do final, acabou por ser alcançado. O jogo do gato e do rato terminou quando, na passagem pela reta inicial, Geerts se posicionou da melhor forma para conseguir passar o piloto da Red Bull KTM por dentro, na primeira curva. Com o desafio superado, Jago Geerts só teve de manter o ritmo até ao final da corrida, para cortar a meta em primeiro lugar.

Tom Vialle segurou o segundo lugar e Maxime Renaux não deixou escapar o um lugar entre os três primeiros na primeira manga do Grande Prémio da Holanda. Rene Hofer terminou em quarto lugar, seguido de Ben Watson que completou o top cinco.

Foto: MXGP