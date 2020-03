MX2, Holanda, 2.ª manga: Tom Vialle foi rei em Valkenswaard e é líder do campeonato Depois da queda de Jago Geerts nos momentos iniciais da corrida, Tom Vialle só teve de manter o ritmo para vencer o Grande Prémio da Holanda. Maxime Renaux somou o primeiro pódio da temporada e Geerts subiu ao terceiro lugar da geral, depois de uma recuperação fora de série. desporto MotoSport desporto/mx2-holanda-2-manga-tom-vialle-foi-rei-em_5e6513672259591961ff9c32





Depois da queda de Jago Geerts nos momentos iniciais da corrida, Tom Vialle só teve de manter o ritmo para vencer o Grande Prémio da Holanda. Maxime Renaux somou o primeiro pódio da temporada e Geerts subiu ao terceiro lugar da geral, depois de uma recuperação fora de série.

Jed Beaton e Jago Geerts arrancaram em direcção à conquista

do holeshot, mas foi Tom Vialle a consegui-lo e, consequentemente, a tomar a

liderança da corrida. No entanto, Geerts acabaria por sofrer uma queda logo na

primeira curva que o colocou na última posição.

Com isto, o piloto da casa, Bas Vaessen conseguiu passar por

Maxime Renaux e tomar a segunda posição, atrás de Vialle. O francês aproveitou a luta pelas melhores

posições atrás de si para ganhara vantagem e afastar-se do grupo.

Depois da queda inicial, o objetivo de Geerts passou a ser somar alguns pontos que seria, certamente, preciosos para o campeonato. O belga começou a recuperar algumas posições mas ainda com dificuldades.

Entretanto, na frente, Renaux acabaria por descer para oitavo e, na luta pelo terceiro lugar era agora entre Jeremy Sydow e Mathys Boisrame, com Längenfelder, logo atrás, na quinta posição.

Jed Beaton seguia em sexto mas tudo indicava que iria conseguir chegar mais à frente, dada a insistência constante em subir no terreno. Acabaria por conseguir deixar para trás Renaux, Längenfelder e Sydow, subindo assim à terceira posição.

No entanto, Beaton não ficou satisfeito e quis roubar o segundo lugar a Mathys Boisrame. O australiano não quis perder a oportunidade de voltar a subir ao pódio e assegurou-o, depois de ultrapassar o francês.

Boisrame acabaria por perder algum ritmo, permitindo a Längenfelder tomar a terceira posição. O jovem piloto de apenas 15 anos aguentou de forma impressionante o possível pódio mas acabaria por ceder a Maxime Renaux que fez a ultrapassagem já na última volta, garantindo assim o segundo lugar da geral.

Depois de todo o esforço e uma recuperação inacreditável, Jago Geerts ainda conseguiu alcançar a sétima posição na última volta, e assim conquistar o terceiro lugar na geral.

No entanto, a vitória de Tom Vialle levou-o à liderança do campeonato e soma agora 87 pontos, mais cinco do que Geerts. Em terceiro está o australiano, Jed Beaton, com 74 pontos.

