Na primeira manga da última ronda do campeonato do mundo de Motocross, em Pietramurata, Tom Vialle dominou a seu bel-prazer.

Já com título de campeão no “bolso”, o francês fez o que tantas vezes conseguiu este ano: assinou o “holeshot” (o seu 21.º da temporada!), foi muito rápido a distanciar-se da concorrência, liderou todas as voltas da corrida e cortou a meta com 6 segundos de vantagem sobre o 2.º classificado!

Desta forma, o principal motivo de interesse foi a luta pelo degrau intermédio do pódio e que envolveu três pilotos Yamaha. Maxime Renaux ocupou sempre a 2.ª posição mas teve sempre por perto a companhia de Jago Geerts na fase inicial.

No entanto, o belga não conseguiu encontrar um sítio para ultrapassar o francês e acabou por perder o 3.º posto para o seu colega de equipa, Ben Watson. O britânico bem tentou encontrar o ponto fraco de Renaux mas o n.º 959 não cometeu qualquer erro até final.

Não muito longe do “trio azul” terminou Stephen Rubini na frente de Isak Gifting e Jed Beaton.

Azarado esteve Thomas Kjer Olsen, ele que se viu envolvido numa queda coletiva no arranque e depois ainda viria a sofrer mais uma queda e um problema mecânico na sua Husqvarna. Com isto, o dinamarquês não foi além do 13.º posto.

A segunda manga de MX2 tem lugar às 13.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: Ray Archer/KTM)